В Санкт-Петербурге на испытательном полигоне «Горэлектротранса» уже тестируют трамваи, способные самостоятельно передвигаться без участия водителя. Вагоны распознают сигналы светофоров, соблюдают скоростные ограничения и реагируют на препятствия на путях. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков после посещения полигона на улице Шаврова.

По словам Кирилла Полякова, в октябре 2026 года завершились научно-исследовательские работы по созданию высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства. До конца года специалисты планируют перейти к опытно-конструкторским работам и продолжить испытания на полигоне. После этого новую технологию намерены протестировать на улично-дорожной сети города.

Разрабатываемый трамвай будет отличаться от существующих вагонов с интеллектуальным автопилотом более сложной системой управления. В частности, датчики разместят по всему периметру транспортного средства, что позволит контролировать окружающую обстановку.

Кроме того, в программное обеспечение заложат возможность самостоятельного движения по заранее созданной трёхмерной цифровой карте маршрута. Такая система должна обеспечить автоматизированное управление трамваем с учётом дорожной обстановки и особенностей инфраструктуры.

При этом Петербург уже активно использует интеллектуальные технологии на городском электротранспорте. Сегодня на маршрутах работают не менее 360 «умных» трамваев, оборудованных системами активной безопасности и помощи водителю.

Как подчеркнул Кирилл Поляков, внедрение беспилотных технологий пока не означает полного отказа от присутствия человека в кабине.

Водитель не только управляет транспортным средством, но и помогает маломобильным пассажирам, следит за исправностью оборудования и обеспечивает безопасность поездки. Поэтому даже при дальнейшем развитии автоматизации участие специалиста остаётся важной частью организации перевозок.

«Петербург на текущем этапе не стремится к полному отказу от присутствия человека в кабине», — отметил Кирилл Поляков.

По словам вице-губернатора, главная задача внедрения новых технологий — совместить возможности автоматизированного управления с высокими требованиями к безопасности пассажирских перевозок.