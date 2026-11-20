Сегодня на погоду в Петербурге повлияет циклон над восточной частью Балтийского моря. Небо будет затянуто облаками, пройдут дожди. На востоке Ленинградской области возможен мокрый снег. Температура продолжит повышаться, об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге воздух прогреется до +3...+5°, в области — до +1...+6°. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 743 мм рт. ст. — на 16–18 единиц ниже нормы.

В ночь на субботу и утром местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит +1...+3°, днём — +1...+3°.