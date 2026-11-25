В Санкт-Петербурге объявлены лауреаты Детско-юношеского конкурса в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его финал конкурса прошёл с 20 по 24 ноября.

Председатель жюри конкурса – ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Васильев после прослушивания III тура объявил результаты. Также он тепло поздравил победителей престижного виолончельного смотра.

Лауреатом Первой премии в младшей возрастной группе стала Бигаева Изида из Уфы. Она учится в Среднем специальном музыкальном колледже Республики Башкортостан, уже стала дипломантом Телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», лауреатом нескольких всероссийских и международных конкурсов, а также стипендиатом Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

В старшей возрастной группе Лауреатом Первой премии стала Эмили Асланова из Москвы. Она учится в Центральной музыкальной школе Москвы (ЦМШ-АИИ), является победителем многих международных конкурсов, в качестве солистки выступает на крупных музыкальных фестивалях.

В младшей группе лауреатом второй премии стал Артур Жаворонков из Санкт-Петербурга. А третью завоевала Арина Мацута, тоже из Северной столицы.

Лауреатами конкурса в старшей возрастной категории также стали петербуржцы. Второй премии удостоился Роман Алещенко, Третьей — Ева Баранова, а Четвёртой — Мария Янсон.

В финальном этапе конкурса приняли участие 35 музыкантов в двух возрастных категориях. В составе финалистов были юные виолончелисты из Москвы, Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Курска, Новосибирска, Уфы, Якутска и других городов.

Гала-концерт лауреатов пройдет 26 ноября в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Художественным руководителем и дирижёром оркестра является заслуженный артист России Алексей Васильев.

Художественным руководителем конкурса является виолончелист Дмитрий Ганенко. Ранее он был солистом симфонического оркестра Мариинского театра, является организатором многих крупных проектов.

«Одна из наших важнейших задач – популяризация виолончельного и академического искусства среди молодого поколения, развитие музыкальных навыков у перспективных воспитанников музыкальных школ, училищ, вузов. Молодым артистам из различных регионов России мы даем возможность выступить на лучших сценах Северной столицы в сопровождении симфонического оркестра, получить бесценные уроки мэтров», — говорит Дмитрий Ганенко.