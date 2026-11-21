В грядущий четверг, 26 ноября, в Концертном зале Академической капеллы Петербурга состоится торжественное награждение и гала-концерт лауреатов Детско-юношеского конкурса, который проходит в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На гала-концерте вместе с лауреатами конкурса выступит блестящий российский виолончелист, лауреат Премии Президента России Александр Рамм, который принял участие в Фестивале и как член жюри. Он исполнит Концерт № 1 для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича. Гала-концерт лауреатов пройдет в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, худрук и дирижёр — заслуженный артист России Алексей Васильев.

Фото: Марина Кузнецова.

Для участия в финальном этапе конкурса было отобрано 35 музыкантов в двух возрастных категориях. В составе финалистов — юные музыканты из Москвы, Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Курска, Новосибирска, Уфы, Якутска и других городов. С 20 ноября начались конкурсные прослушивания, а 24 ноября в Большом зале имени А.Г. Рубинштейна Санкт-Петербургской консерватории пройдёт III тур, который определит имена победителей престижного состязания.

«Важно, что мы сознательно ограничили число участников из Петербурга и Москвы, чтобы юные музыканты из регионов также могли показать свой уровень и получить возможность выступить на большой сцене. Конкурс набирает обороты и растёт на глазах. Для юных музыкантов участие — это возможность выступить на профессиональной сцене, получить опыт общения с жюри и почувствовать себя частью большого профессионального сообщества. А для города — шанс увидеть, как растёт новое поколение виолончелистов», — рассказала худрук, экс-солист симфонического оркестра Мариинского театра, организатор многих крупных проектов, виолончелист Дмитрий Ганенко.

Дмитрий Ганенко. Фото: Марина Кузнецова.

Напомним, Второй российский фестиваль юных виолончелистов — не только площадка для конкурса, где участников ждут выступления в великолепных залах Петербурга, азарт конкурсного состязания, профессиональное общение с мэтрами. Конкурс станет важным событием для обмена опытом и культурного обогащения. Для всех участников финального этапа подготовлена широкая культурная программа: экскурсии, посещение музеев и концертов, что придаст особый дух соревнованию, подарит радость нового общения и дружбы.

Программа финального этапа конкурсной программы:

22 ноября — второй тур ССМШ Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (первый тур состоялся 20 ноября),

— второй тур ССМШ Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (первый тур состоялся 20 ноября), 24 ноября — третий тур, Большой зал имени А.Г. Рубинштейна СПб консерватории, Театральная пл., 3,

— третий тур, Большой зал имени А.Г. Рубинштейна СПб консерватории, Театральная пл., 3, 26 ноября — Гала-концерт, Академическая капелла, наб. р. Мойки, 20.