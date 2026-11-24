В Санкт-Петербурге 4 декабря состоится большой сольный концерт группы «Ундервуд». На сцене клуба «Космонавт» музыканты представят обновлённую программу «Ундервуд: от А до Я», в основу которой лёг необычный принцип формирования репертуара.

Впервые идею собственного музыкального алфавита коллектив реализовал три года назад. Тогда музыканты подготовили концертную программу, включавшую песни на все буквы русского алфавита.

За прошедшие годы дискография группы пополнилась новыми композициями, что стало поводом для обновления музыкального «букваря». Теперь коллектив возвращается к этому формату с переработанной программой.

На петербургском концерте прозвучат как знакомые поклонникам произведения, так и песни, появившиеся в репертуаре группы за последние три года.

Возрастное ограничение — 16+