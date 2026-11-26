В Ханое прошёл концерт «Симфония дружбы. Россия — Вьетнам». Он состоялся в Оперном театре «Хогыом» в рамках официального визита петербургской делегации во Вьетнам.

Для жителей и гостей столицы выступили артисты из Петербурга и Вьетнама. В программе прозвучали известные песни советской эстрады, а также вокальные и танцевальные номера, посвящённые русским народным традициям.

«Петербург — город мостов. Культура — самый прочный мост между народами. Сегодня это тепло мы привезли вам», — отметил губернатор Александр Беглов.

Он также напомнил об исторической дружбе двух стран: советские специалисты помогали строить независимый Вьетнам, а тысячи вьетнамских студентов учились в ленинградских вузах.

В концерте участвовали заслуженный артист России Иван Беседин, ансамбли «Барыня» и «Атаман» имени А. М. Красноперца, певицы Анастасия Иванова, Валентина Долгина и Милана Урбанович. Вьетнам представили исполнители Кхань Линь, Дон Хунг и Бао Йен.