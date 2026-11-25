В 70 лет человеку ещё не поздно поменять образ жизни, даже если смолоду он не занимался своим здоровьем. Об этом пишут СМИ.

Как заявила в интервью изданию «Петербург2» врач-кардиолог Анна Ратникова, прежде всего нужно посетить терапевта и проверить артериальное давление, уровень холестерина и показатели углеводного обмена. Что касается привычек, то полезно двигаться каждый день. Можно начать с десяти минут ходьбы, увеличивая постепенно продолжительность прогулок. А со временем нужно и добавить посильные упражнения для тренировки равновесия и укрепления мышц.

Кроме того, ещё одной привычкой должно быть полноценное питание. В пище нужны основные источники белка. В ежедневный рацион стоит включать фрукты, овощи и крупы.

Также важно соблюдать режим сна. Подниматься примерно в одно и то же время. А если и после полноценного сна человек постоянно ощущает себя разбитым, особенно при громком храпе, то целесообразно обратиться к врачу.