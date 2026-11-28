В Кировском районе Петербурга из-за вспышки гриппа, ОРВИ и обнаруженного очага острой кишечной инфекции закрыли школу № 250. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят в ней санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, очное обучение в школе временно приостановлено.

«В связи с формированием очага гриппа, ОРВИ и острой кишечной инфекции в ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Межрегиональным управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведены дезинфекционные мероприятия. Учащихся при этом, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ у более чем 20% школьников, отправили по домам. Они не посещают школу с 27 ноября.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Петербурге приостановили функционирование 12 классов школ и девяти групп в детсадах.