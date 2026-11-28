В Петербурге выявлен ещё один случай оспы обезьян. Инфекцию обнаружили у приехавшего в город туриста, сообщает «Вечёрка» со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленобласти.

«Получена информация о случае заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки», — уточнили в ведомстве. Оно начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее в Боткинской больнице рассказали о состоянии двух пациентов, у которых вирус обнаружили 26 ноября. Оно стабильное.

До этого новости об оспе обезьян в Петербурге появились в середине октября – тогда госпитализировали пятерых человек. Их состояние оценивалось как лёгкой и средней степени тяжести. Спустя две недели пациентов выписали.