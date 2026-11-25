Менингит является опасной болезнью и промедление с его лечением смертельно опасно. Об этом заявила журналистам доктор медицинских наук Сусанна Харит.

Как пишут SPBVedomosti.ru, от проявления первых симптомов до тяжелейшего состояния эта болезнь развивается за считанные часы. Причём у неё нет какого‑то одного значимого симптома. Её начало можно спутать с ОРВИ и гриппом. Могут возникать тошнота, кашель, головная боль и рвота и подниматься температура тела.

Харит добавила, что если грамотное лечение началось в первые 12 часов после начала заболевания, то риск смертельного исхода составляет 0,7 – 1,5 %. Если через сутки, то 2 – 4 %. А без лечения 85 % заболевших умирают, а 15 % остаются глубокими инвалидами.

Врачи-инфекционисты отмечают, что важную роль в профилактике менингита играет вакцинация. Современные вакцины можно применять уже с 6‑недельного возраста. Врачи советуют родителям не откладывать прививку на потом.