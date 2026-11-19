Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в нападении на 12-летнего мальчика и его отца на Богатырском проспекте. Под арестом до 16 января 2027 года будут находиться 20-летний Дмитрий Г., 22-летний Тимур Г. и 28-летний Виктор Н. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, вечером 14 ноября у дома № 52 на Богатырском проспекте школьник сделал замечание компании молодых людей, бросавших стеклянные бутылки на проезжую часть. В результате возник конфликт, в который вмешался отец ребёнка. Обвиняемые нанесли мужчине и мальчику несколько ударов, в том числе по голове, после чего скрылись.

Всем троим предъявили обвинение в хулиганстве. Тимур Г. полностью признал вину, Дмитрий Г. — частично, а Виктор Н. с обвинением не согласился. Все фигуранты просили суд избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Настаивая на заключении обвиняемых под стражу, следствие указало на дерзкий характер преступления, совершённого в отношении несовершеннолетнего, а также численное превосходство нападавших. Кроме того, Тимур Г. ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд поддержал позицию следствия и прокуратуры. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Приморского района.