В Кировском районе Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в смертельном избиении отца своей сожительницы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, трагедия произошла в июле 2026 года в одной из квартир на Дачном проспекте. На почве личной неприязни обвиняемый нанёс 71-летнему пенсионеру с инвалидностью множественные удары по голове, груди и животу.

Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали, однако спасти его не удалось — впоследствии мужчина скончался в медицинском учреждении.

На время расследования обвиняемого заключили под стражу. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, после чего уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.