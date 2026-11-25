Таможенники изъяли в Санкт-Петербурге 10 тысяч контрабандных электронных сигарет. Об этом сообщает городская таможня.

Их они выявили в одном из оптово-розничных магазинов на территории Центрального района города. Также там обнаружили и изъяли больше девяти тысяч флаконов с жидкостями для вейпов.

Стоимость незаконно ввезённых в Россию товаров специалисты оценили в 14 миллионов рублей, пишет «Петербургский дневник». А сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 26 миллионов.

Вся продукция была произведена в Китае и её владельцем является один из бизнесменов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде.