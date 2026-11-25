В Санкт-Петербурге заместитель начальника 86-го отдела полиции, участковый уполномоченный и начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району задержаны за коррупцию. Об этом сообщает СКР.

Всего фигурантами являются семь человек. Они задержаны. По данным следствия, силовики получили через посредника взятки за не задержание иностранцев, работающих в России нелегально, и непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, деньги предназначались за освобождение из отдела полиции и не проведение проверки на предмет миграционного законодательства. Сумма взяток колебалась от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.

Задержанным уже предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что противоправную деятельность стражей порядка пресекли их коллеги — оперативники собственной безопасности. Один из сотрудников уже уволен со службы. По предварительным данным, фигуранты получали незаконные деньги за непривлечение граждан к административной ответственности за нарушения как миграционного законодательства, так и норм реализации алкогольной продукции. Также полицейские установили четверых участников преступной схемы.

«В случае подтверждения вины все участники противоправной схемы понесут установленную законом ответственность. Сотрудники будут уволены по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении МВД.