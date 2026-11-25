В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте 16-летний юноша получил ножевое ранение. Об этом сообщает МВД.

Инцидент произошёл в арке возле одного из ресторанов быстрого питания вечером 24 ноября. Подросток получил несколько ножевых ранений. Это произошло в результате внезапно вспыхнувшего конфликта.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 28-летнего жителя Владимирской области. Он не работает и ранее был неоднократно судим.

В отделе полиции на него составили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела