В Тосненском районе Ленобласти 44-летнего ранее судимого мужчину подозревают в гибели его 41-летней сожительницы. Об этом сообщает МВД.

18 ноября тело гражданки, завёрнутое в простыню, обнаружили во дворе одного из домов в Тосно на проспекте Ленина. Прибывшие на место силовики установили, что смерть была насильственной, пишет ivbg.ru.

По данным МВД, в ходе конфликта сожитель зверски избил женщину. И от полученных травм она скончалась.

Затем гражданин завернул тело тело в простыню и вынес на улицу. Сейчас он находится в ИВС. За причинение здоровью женщины тяжкого вреда, повлекшее её гибель, ему грозит до 15 лет заключения.