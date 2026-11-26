В Санкт-Петербурге владелица квартиры хотела заработать на её перепродаже, но лишилась денег. Об этом сообщает МВД.

По предварительным данным, в 2025 году некий бизнесмен из Кингисеппского района Ленобласти убедил даму под предлогом приобретения квартиры и проведения в ней ремонтных работ, а затем — продажи перевести ему миллион и 530 тысяч рублей. Женщина, возглавлявшая одну из коммерческих организаций, согласилась.

Однако мужчина не собирался исполнять взятые на себя обязательства, отмечают в полиции. Днём 25 ноября его задержали силовики у дома № 5 по проспекту Кима. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Подозреваемого поместили в ИВС. Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.