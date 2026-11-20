23-летний гость Петербурга из Ставропольского края устроил ночной дрифт на перекрёстке Потёмкинской улицы и улицы Чайковского. Он жёг резину, выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожную разметку.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя менее чем за полчаса. Вместо продолжения ночной поездки он отправился в отдел полиции, а его автомобиль увезли на специализированную стоянку. Машина останется там до завершения экспертизы подлинности VIN.

В отношении молодого человека составили протоколы по части 2 статьи 12.37, части 4 статьи 12.15 и статье 20.1 КоАП РФ. С ним также провели профилактическую беседу. Несмотря на извинения перед жителями Петербурга, за нарушения ему всё равно придётся ответить.