В Петербурге завершился сезон кикшеринга, стартовавший 16 марта. За это время с помощью камер «Безопасного города» было зафиксировано 82,2 тысячи нарушений. Об этом сообщил замначальника управления ГАИ ГУ МВД по СПб и ЛО Антон Ахминов на пресс-конференции в ТАСС.

Большинство из них (73,4 тысячи) — пересечение «зебры» без спешивания; 4,2 тысячи — поездки вдвоём или втроём; 3,7 тысячи — выезд на проезжую часть с нарушением ПДД; ещё 867 — управление самокатами детьми.

По итогам отработки нарушений операторы заблокировали 760 аккаунтов, выписали 26,8 тысячи штрафов на сумму более 37,3 миллиона рублей и вынесли свыше 27 тысяч предупреждений.

Кроме того, была запущена добровольная верификация пользователей через MAX ID и «Госуслуги», которую прошли более 100 тысяч человек. Как утверждается, это помогло протестировать системы, чтобы с 2027 года сделать верификацию обязательной для всех и закрыть доступ к аренде «злостным нарушителям». Городские власти вместе с кикшеринговыми компаниями и силовыми структурами также наладили оперативную приостановку проката на время крупных праздников, форумов и непогоды.