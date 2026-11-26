В Петербурге 44-летнего мужчину обвиняют в том, что он обманом получил от клиента более 5,5 млн рублей. За эти деньги он обещал организовать путешествие на Камчатку, но после перевода средств просто перестал выходить на связь.

Как сообщили в прокуратуре, всё произошло в декабре 2025 года. Мужчина предложил клиенту тур на Камчатку. Он обещал купить билеты из Петербурга, забронировать отели, организовать трансфер, экскурсии, морские прогулки и походы к вулканам.

Клиент поверил обещаниям и перевёл деньги. Однако организовывать поездку мужчина не собирался. Получив более 5,5 млн рублей, он перестал отвечать на звонки и потратил деньги по своему усмотрению.