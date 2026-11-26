Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Андрея Духова, начальника отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району. Его обвиняют в получении взяток от представителей бизнеса за то, чтобы полиция не проверяла иностранных работников.

По версии следствия, первый эпизод произошёл не позднее 6 апреля 2026 года. Духов узнал, что в коммерческом помещении на улице Парашютной работают иностранцы с нарушением миграционных правил. Через посредника Ш. Гулиева ему передали не менее 60 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский, как считает следствие, должен был закрыть глаза на нарушения: не задерживать работников, не доставлять их в отдел полиции, не проводить проверку и не выписывать штрафы.

Позже, не позднее 21 апреля, Духов согласился получить ещё одну взятку. На этот раз речь шла о том, чтобы не привлекать к ответственности иностранную гражданку, которая также работала с нарушением миграционных правил. За это ему передали ещё не менее 20 тысяч рублей.

Общая сумма взяток, по данным следствия, составила не менее 80 тысяч рублей.

Духова задержали 24 ноября 2026 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки. Суд отправил его под домашний арест до 23 января 2027 года.