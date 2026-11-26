Полиция Петербурга проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными в одной из квартир на Тихорецком проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Сообщение об этом появилось в интернете. Полицейские обнаружили публикацию во время мониторинга соцсетей и других интернет-ресурсов.
Сейчас сотрудники полиции выясняют, что произошло на самом деле. Они планируют опросить очевидцев и всех, кто может знать подробности.
Если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. Решение примут после проверки.
Напомним, в квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге после пожара нашли десятки кошек, а также скелеты, шкуры и мумифицированные останки животных. Хозяйку жилья увезли в больницу.