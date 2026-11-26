Полиция Петербурга проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными в одной из квартир на Тихорецком проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сообщение об этом появилось в интернете. Полицейские обнаружили публикацию во время мониторинга соцсетей и других интернет-ресурсов.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что произошло на самом деле. Они планируют опросить очевидцев и всех, кто может знать подробности.

Если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. Решение примут после проверки.