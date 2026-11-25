РЖД зафиксировали стоимость билетов на поезда «Сапсан», отправляющиеся 31 декабря 2026 года и 1 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно установленным тарифам, поездка в экономе 31 декабря обойдется от 2026 рублей, а 1 января — от 2027 рублей. Для пассажиров, выбирающих базовый класс, стоимость будет еще ниже — от 1829 рублей.

Для сравнения: на старте продаж билет в эконом-класс обычно стоит от 4085 рублей, и цена растет по мере приближения к дате отправления.