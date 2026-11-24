Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк ООО «УМАМИ ГРУП», управляющее предприятием общественного питания «Мисо», к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В частности, на кухне отсутствовало разделение технологических процессов и производственных зон: мясо, птицу, рыбу и морепродукты обрабатывали без разграничения, используя при этом единственную производственную ванну. Гигиеническая раковина не была подключена к канализации.

Кроме того, инвентарь для обработки сырой и готовой продукции совместно обрабатывался и хранился. На участках приготовления и порционирования блюд отсутствовало бактерицидное оборудование. Проверяющие также обнаружили неудовлетворительное состояние помещений: повреждённую плитку на полу и стенах, трещины на потолке со следами протечек и коррозии, неисправные раковины и отсутствие гигиенического покрытия стен в производственном коридоре.

Претензии возникли и к системе вентиляции. Решётки и диффузоры оказались загрязнены пылью, часть оборудования не функционировала. В помещениях с повышенной влажностью не была обеспечена локальная вытяжка. Документы, подтверждающие исправность и эффективность вентиляционной системы, представлены не были.

«По итогам рассмотрения дела суд назначил ООО «УМАМИ ГРУП» административное наказание в виде приостановления деятельности ресторана на 60 суток», - сказали в пресс-службе.

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