В Центральном районе Петербурга нетрезвый 31-летний водитель Hyundai Solaris, проехавший на красный свет, пытался скрыться от силовиков. Инцидент произошёл ранним утром 22 ноября, сообщает Росгвардия.

Наряд вневедомственной охраны зафиксировал факт нарушения и передал данные о нём наряду ГИБДД. Нарушитель пытался скрыться. Затем остановил автомобиль и спрятался во дворах. Но там его нашли.

Мужчина ранее был судим за мошенничество, грабёж и причинение средней тяжести вреда здоровью. Силовики выяснили, что он пьян. Теперь его судьбу решают органы МВД.