Во вторник в Мурино задержали 32-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире полицейские нашли два свёртка с кристаллическим веществом, плитку коричневого вещества, упаковку и электронные весы. Общий вес изъятого составил 160 граммов.

Экспертиза одного из свёртков показала, что в нём было 46 граммов мефедрона. Остальные вещества ещё исследуют.

По данным полиции, мужчина организовал сбыт наркотиков в Петербурге и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают возможных сообщников и другие эпизоды преступной деятельности.