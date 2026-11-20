Василеостровский районный суд признал Даниила С. виновным по четырём эпизодам незаконного оборота средств платежей и трём эпизодам незаконной регистрации индивидуальных предпринимателей.

По материалам дела, Даниил С. нашёл четырёх человек, которые за вознаграждение открыли банковские счета и получили карты, но сами пользоваться ими не собирались. Он передал карты неизвестным лицам. За открытие счетов он заплатил участникам в общей сложности 14 тысяч рублей, а за передачу карт получил 64 тысячи.

Кроме того, мужчина оформил троих из них как индивидуальных предпринимателей, хотя вести бизнес они не собирались. По версии обвинения, счета ИП он использовал для транзита и обналичивания денег, а также для финансовых операций под видом легальной деятельности. За документы и токены электронной подписи он обещал каждому по 35 тысяч рублей. Заявления на регистрацию Даниил С. подготовил и отправил в налоговую электронно.

Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штраф 280 тысяч рублей. Ещё 64 тысячи рублей конфисковали в пользу государства.