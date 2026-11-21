В Тихвине задержали подозреваемого в квартирной краже — на это у полиции ушло около часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

20 ноября около 9 утра в полицию Тихвина обратилась местная жительница. По её словам, неизвестный проник в квартиру в доме 6 шестого микрорайона через незапертую входную дверь и похитил сумку с документами.

Спустя примерно полчаса сотрудники полиции Тихвинского района задержали подозреваемого у дома 5 на улице Коммунальный квартал. Им оказался 39-летний неработающий мужчина. По версии правоохранителей, его причастность к краже установлена.