В Петербурге отправили под стражу заместителя начальника 86-го отдела полиции УМВД по Приморскому району Рената Мещерова. Его обвиняют в получении взятки за помощь иностранному гражданину, нарушившему миграционные правила.

По версии следствия, не позднее 13 мая 2026 года Мещеров согласился получить деньги через посредника за то, чтобы помочь иностранцу избежать наказания.

За вознаграждение полицейский должен был не оформлять нарушение, освободить мужчину из отдела полиции, не проверять соблюдение им миграционных правил и не привлекать его к административной ответственности.

Как считают следователи, позже Мещеров договорился с посредником о встрече и лично получил от него не менее 60 тысяч рублей.

24 ноября 2026 года полицейского задержали и предъявили ему обвинение в получении взятки. Во время суда Мещеров просил не отправлять его в СИЗО и выбрать другую меру пресечения.