В Петербурге в рамках конкурса «Доверие потребителя» состоялся бизнес-завтрак «Загород и пригороды: современные тренды и новые форматы жизни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Участники встречи обсудили трансформацию спроса на загородное, пригородное и малоэтажное жильё, развитие инфраструктуры, экономику проектов, риски индивидуального жилищного строительства (ИЖС), потребительские предпочтения и новые форматы загородной жизни.

Бизнес-завтрак открыла исполнительный директор конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева, представив сомодератора встречи — независимого консультанта конкурса «Доверие потребителя», члена комитета по аналитике РГУД Елизавету Конвей, отвечающую за оцифровку многоэтапной системы оценки участников.

Валентина Нагиева отметила масштаб и аналитическую значимость конкурса, который проходит при поддержке правительств Петербурга и Ленобласти. В этом году в нём участвуют 69 финалистов в 22 номинациях. Организаторы обработали 20 тысяч голосов потребителей, провели экспертизу 46 объектов и задействовали свыше 90 тайных покупателей. Финалисты представят проекты экспертному совету в СПбГАСУ 1–3 декабря, итоги конкурса подведут 25 февраля 2027 года.

Участники бизнес-завтрака сошлись во мнении, что загородный и пригородный рынок переживает качественную трансформацию: покупатели стремятся к природе, приватности и спокойствию, но не готовы отказываться от транспортной доступности, городской инфраструктуры и привычного уровня сервиса.

Для девелоперов это означает необходимость перехода от продажи отдельных домов и квадратных метров к созданию полноценной среды для жизни. Конкурентоспособность проектов будет определяться сочетанием удачной локации, продуманной архитектуры, инфраструктуры, качественного управления и реалистичной экономики.

Спрос смещается за КАД. По данным руководителя одного из городских консалтинговых центров Ольги Трошевой, на территории за пределами КАД приходится уже 61% покупок. Покупатели всё чаще выбирают более доступные пригородные локации на фоне ограниченной ипотеки и сокращения предложения в Петербурге. Разница в стоимости квадратного метра между спальными районами города и пригородами достигает 100 тыс. руб.

При этом малоэтажное жильё сохраняет в общем предложении 10–14%, однако загородный рынок переживает снижение активности: вывод новых проектов относительно 2025 года сократился вдвое. Среди актуальных тенденций — уменьшение площадей участков и домов для сохранения доступного бюджета, рост стоимости земли на 15–20% и более активное использование рассрочек.

Загородный формат становится образом жизни. Директор по продажам девелоперской компании Анна Лукьянчук рассказала об изменении покупательских предпочтений. Если на старте продаж преобладал инвестиционный спрос на студии, то сегодня покупатели чаще выбирают просторные квартиры. Семьи с детьми составляют 87% клиентской аудитории. Пи этом загородное жильё всё чаще рассматривается как постоянное место жительства, а не сезонная резиденция. Определяющими факторами становятся транспортная доступность, инфраструктура и качество среды.

ИЖС: перспективы и риски. Их обозначила руководитель направления по работе с партнёрами одного из городских коммерческих банков Елена Миронова. Это недострои, недостаточная квалификация подрядчиков, слабая инфраструктура посёлков и низкая ликвидность части готовых домов. Доля просроченной задолженности в сегменте достигает 4,6% против 1,8% в обычном ипотечном портфеле. В ответ банки ужесточают требования к заёмщикам и подрядным организациям, расширяется применение счетов эскроу. При оценке кредитоспособности особое внимание уделяется долговой нагрузке клиента.

По оценке сооснователя и управляющего партнёра работающей на рынке недвижимости группы компаний Марии Фёдоровой, представившей аналитику элитного загородного сегмента с бюджетом покупки от 20 млн руб., предложение качественных объектов сокращается, а около 65% сделок по-прежнему приходится на участки без подряда. Средний бюджет покупки дома в элитном коттеджном поселке составляет 70–90 млн. Среди ключевых условий успешности проекта она выделила сильную локацию, единый архитектурный код, развитое сообщество жителей и возможность аренды недвижимости.

Покупательские сценарии и новые форматы проектов. Гендиректор девелоперской компании, специализирующейся на коттеджных посёлках Алексей Баринов выделил три типа покупателей: «корни» — ориентированные на семейные ценности и преемственность; «слоу-лайферы» — ищущие тишину и возможность восстановить силы; «авторы» — воспринимающие собственный дом как пространство самовыражения и творчества. По мнению спикера, понимание глубинных мотивов покупателей помогает девелоперам точнее формировать продукт и коммуникацию с клиентами.

Как отмечают девелоперы, в курортных комплексах для обеспечения экономической устойчивости их дорогостоящая инфраструктура (включая СПА, бассейны и рестораны) должна работать как самостоятельный бизнес и привлекать не только собственников, но и внешних посетителей. По их прогнозам, окупаемость инвестиционных апартаментов составит 8–10 лет.

Руководитель отдела продаж другой девелоперской компании Евгений Негара подчеркнул, что спрос в Ленобласти концентрируется преимущественно вдоль основных транспортных коридоров — в Новосаратовке, Янино, Новоселье, Буграх и Мурино. Развитие дорожной инфраструктуры, новые съезды на магистрали и перспективы строительства ШМСД становятся важными факторами привлекательности этих территорий и их конкурентоспособности по отношению к городским локациям.

Качество среды как основа конкурентоспособности. Основатель и главный архитектор одной из архитектурно-строительных компаний Ольга Фокина подчеркнула, что успешность загородного проекта определяется прежде всего качеством среды, возможностями для развития детей, доступностью образования и продуманными общественными пространствами. Среди перспективных направлений она выделила совместное развитие девелоперами и властями парков, экотроп и рекреационных зон, использование исторической и природной идентичности территорий, а также концепцию здорового долголетия.

Подводя итоги дискуссии, Елизавета Конвей отметила, что загородные проекты не должны становиться уменьшенными копиями городских кварталов. Их ценность определяется не количеством инфраструктурных объектов, а качеством, функциональностью и востребованностью среды. Особую роль при этом играет управляющая компания, отвечающая не только за эксплуатацию, но и за развитие территории и формирование сообщества жителей.

«По мере усложнения рынка всё более значимым конкурентным преимуществом становится эмоциональный интеллект девелопера: способность понимать реальные потребности людей, учитывать их жизненные сценарии и создавать продукт, ценность которого сохраняется на протяжении многих лет», — резюмировала она.