На эстонско-российской границе в Ивангороде открылся круглосуточный пункт обогрева. Из-за напряжённой ситуации на МАПП Иваногород — Нарва людям нередкой приходилось ночевать на улице.

Напомним, с 1 декабря Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Россией. В Северо-Западном таможенном управлении рассчитали, что с учётом значительного роста пассажиропотока, погодных условий, а также усиленных мер контроля на сопредельной стороне, желающим пройти границу как со стороны российского Ивангорода, так и со стороны эстонской Нарвы придется стоять в очередях до 30 часов.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, «накануне введения этих ограничений многие жители Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород — навестить родных. Российская пограничная служба работала чётко и оперативно; в то же время эстонская сторона намеренно создаёт помехи для прохода: оформление идёт настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание. Сегодня эстонская сторона вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице — в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов. Так, по-видимому, демонстрируют отношение к тем, кто дорожит связью с Россией», — написал он в своём канале в MAX.

«Этих людей мы, разумеется, не бросим. К пункту пропуска подан автобус, в котором можно согреться. Всю ночь будет работать кафе; оказываем помощь с размещением в местных гостиницах. Уже на улице никто не стоит — всех разместили, люди ждут очереди в тепле», — заверил он.

С 28 ноября администрация Кингисеппского района организовала пункт обогрева для тех, кто планирует пересечь границу. Там установлены биотуалеты, круглосуточно дежурят скорая и полиция, работает кафе неподалёку от КПП.

Режим работы ночного пункта обогрева — с 20.00 до 8.00.

«Спасатели при необходимости готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание», — заключил глава региона.

Тем временем в Нарве уже готовятся к убыткам и закрытию предприятий, а тысячи жителей европейских стран рискуют остаться без встреч с родными в новогодние праздники. Чем обернётся очередное решение Таллина — в материале spb.aif.ru.