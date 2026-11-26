С 1 декабря 2026 года на границе России и Эстонии перестанут работать четыре пункта пропуска. Ограничения начнут действовать с 8:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Росгранстрое.

Закроются три пункта пропуска в Псковской области и один — в Ленинградской: МАПП Куничина Гора; МАПП Шумилкино; АПП Крупп; пешеходный переход на пункте пропуска Ивангород.

Через эти пункты нельзя будет проехать на автомобиле или пройти пешком. При этом железнодорожное сообщение продолжит работать.

В Росгранстрое советуют учитывать изменения при планировании поездок.