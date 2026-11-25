На фоне сообщений о массовых заболеваниях в Казахстане Роспотребнадзор запросил у Минздрава республики официальные данные об эпидобстановке. Если бы речь шла о необычной опасной вспышке, информация уже вышла бы за пределы страны, рассказал «Онлайн47» Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

С начала ноября в местную детскую инфекционную больницу поступило около 14 тысяч обращений с респираторными симптомами, порядка 2,8 тысячи детей госпитализировали.

Однако казахстанские санитарные службы связывают рост с обычным сезонным подъёмом ОРВИ и гриппа. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, за последнюю неделю зарегистрировано 133 052 случая ОРВИ — на 6,8% меньше, чем неделей ранее. С начала сезона выявлено почти 1,454 млн случаев, лабораторно подтверждено 297 случаев гриппа, в том числе 295 — A(H1N1) и два — типа B.