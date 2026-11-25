В Ленинградской области рассматривают возможность внедрения отечественных разработок для защиты морских портов и промышленных объектов. Особое внимание уделяется контролю обстановки в акватории Финского залива, в том числе подводного пространства, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Перспективные технологии представили на отраслевом форуме «СМАРТ». В частности, компании «Газпром шельфпроект» и «Фертоинг» продемонстрировали многофункциональную цифровую систему мониторинга акваторий. Она объединяет данные различных средств наблюдения, позволяет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и передавать информацию ответственным службам.

Также участникам форума представили оборудование для обследования подводной части судов. Компания Marineplast, в свою очередь, продемонстрировала проект «Акватория безопасности», предназначенный для защиты портов и других объектов морской инфраструктуры.

Часть представленных технологий уже применяется при освоении шельфа. Сейчас разработчики изучают возможности их использования для охраны акваторий. Опытную эксплуатацию одной из систем планируют начать в 2027 году.

Площадкой для взаимодействия разработчиков и представителей отрасли стал Морской совет при губернаторе Ленинградской области. По итогам форума его участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и внедрения новых технических решений.

По словам Александра Дрозденко, особое значение такие разработки имеют для обеспечения безопасности Усть-Луги — крупнейшего порта Балтики, через который проходят грузопотоки общероссийского значения.