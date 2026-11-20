На Ленинградской атомной электростанции продолжается строительство двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. На площадке уже задействовано более двух тысяч рабочих и инженерно-технических специалистов, а в 2027 году их численность планируют увеличить до пяти тысяч человек. О ходе реализации проекта рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сейчас основные работы сосредоточены на возведении так называемых ядерных островов обоих энергоблоков, в том числе зданий реакторов.

На строящемся энергоблоке № 3 завершён монтаж всех элементов «ловушки расплава» — одной из важнейших систем безопасности современной атомной станции. Подрядчик готовится к установке третьего яруса внутренней защитной оболочки здания реактора. До конца 2026 года конструкцию весом 260 тонн планируют поднять на проектную отметку с помощью тяжёлого гусеничного крана.

Параллельно специалисты продолжают бетонирование фундамента здания турбины, где в дальнейшем будет размещено оборудование для выработки электроэнергии.

На энергоблоке № 4 работы идут с опережением графика. Здесь сооружают шахту реактора, монтируют элементы «ловушки расплава» и возводят защитные оболочки реакторного здания.

Особое внимание при строительстве уделяется безопасности. Новые энергоблоки оснащаются пассивными системами защиты, способными выполнять свои функции без участия человека и внешнего электроснабжения. Дополнительную защиту от внутренних нештатных ситуаций и внешних воздействий обеспечит двойная защитная оболочка.

В настоящее время Ленинградская АЭС обеспечивает около 35% потребности Северо-Западного региона в электроэнергии. Ввод двух новых энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый позволит сохранить и укрепить энергетический потенциал региона.

«Важно, чтобы Ленинградская область не просто развивалась сегодня, но и имела прочный фундамент для роста на десятилетия вперёд», — подчеркнул Александр Дрозденко.