В Ленинградской области готовят трёхлетнюю стратегию развития Ассоциации ветеранов СВО. Среди приоритетных направлений — укрепление муниципальных отделений организации, помощь участникам боевых действий с трудоустройством, реабилитацией и возвращением к мирной жизни, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По поручению главы 47-го региона во всех муниципалитетах проходят выездные встречи, на которых ветераны могут высказать свои предложения по дальнейшей работе Ассоциации.

Инициаторами обновления организации стали выпускники первого потока региональной кадровой программы «Герои Команды 47». Одним из авторов плана развития Ассоциации выступил кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Михаил Сергиенко. В частности, ветераны предложили активнее привлекать участников СВО к общественной жизни Ленинградской области.

Большая часть выездных встреч уже состоялась, оставшиеся планируют провести до конца ноября. В обсуждениях участвуют представители областного правительства, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, служб занятости, а также участники обоих потоков программы «Герои Команды 47».

Общее собрание Ассоциации состоится 9 декабря, в День Героев Отечества. К этому времени предстоит подготовить проект стратегии развития организации на ближайшие три года, а также предложения по обновлению её устава и состава руководящих органов. Окончательные решения будут принимать сами ветераны с учётом инициатив, поступивших в ходе встреч.