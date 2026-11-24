В Рождествено продолжается реставрация икон из иконостаса Троицкого собора Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря. Образы, созданные в конце XVII — начале XVIII века, проходят бережное восстановление в Международном центре реставрации, сообщает губернатор Александр Дрозденко.

Специалисты укрепляют аварийные участки живописи, где наблюдается осыпание красочного слоя, а также повреждённые иконные доски. Реставраторы приступили ко второму этапу работ — раскрытию подлинной живописи от поздних записей.

Подготовка к восстановлению началась летом 2024 года. Тогда специалисты обследовали памятники и подготовили их к транспортировке. Осенью в Рождествено доставили 53 иконы и две детали резного золочёного иконостаса. В течение следующего года проводилась противогрибковая обработка и наблюдение за состоянием предметов. К полноценной реставрации перешли после того, как убедились в безопасности работ для исторической живописи.

На этой неделе коллекция Центра пополнилась ещё 69 предметами резного золочёного убранства иконостаса XVII–XIX веков. Параллельно мастера продолжают укреплять повреждённые элементы. На иконе пророка Моисея уже началось пробное раскрытие: под поздними записями обнаружили до четырёх слоёв живописи. Их удаляют вручную под микроскопом, стараясь сохранить оригинальный красочный слой. История этих произведений тесно связана с развитием монастыря. Троицкий собор был освящён в 1698 году, а уже в 1699-м тихвинские мастера Аарон и его сын Георгий Алексеев создали иконы для величественного пятиярусного иконостаса.

«После закрытия монастыря в 1925 году значительная часть иконостаса долгие годы оставалась без должного ухода. В 1984 году уцелевшие элементы ансамбля передали в Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Таким образом, восстановления уникальный памятник ждал около 40 лет», - отметил губернатор.