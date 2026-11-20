Поступление ребёнка в первый класс не должно превращаться для родителей в борьбу за место в ближайшей школе. Однако именно с такой проблемой столкнулась жительница Петербурга Ада Юрьевна: её дочь не могла поступить в учебное заведение рядом с домом.



Обращение поступило в проект ЛДПР «Буду жаловаться в ЛДПР». Депутат муниципального образования Сосновское, Мария Гущина взяла ситуацию на контроль.



Решить вопрос удалось к началу учебного года. В День знаний депутат встретилась с Адой Юрьевной и ее дочерью. Девочка пошла именно в ту школу, которую выбрала семья. Теперь родителям не придётся тратить дополнительное время на ежедневные поездки в другой район.



«Для семьи важно, чтобы ребёнок мог учиться рядом с домом, а родители не были вынуждены каждый день выстраивать сложную логистику. Такие вопросы напрямую влияют на качество жизни, поэтому обращения жителей нельзя оставлять без внимания», — отметила Мария Гущина.



Этот случай показывает, насколько важна работа с конкретными обращениями граждан: за каждым из них стоит семья, которой необходима реальная помощь.