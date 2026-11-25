Жители дома № 35 на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге заявили, что управляющая компания «Терра» организовала собрание собственников, на котором якобы согласовали установку оборудования связи на крыше. При этом, по словам жильцов, они не знали о собрании и не принимали в нём участия.



С ситуацией ознакомился заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко. Он отметил, что ключевой вопрос заключается не в самом оборудовании, а в соблюдении прав собственников при принятии решений об использовании общего имущества.



По итогам встречи планируется направить обращения в профильные органы с требованием проверить законность проведения собрания и установки оборудования.



Александр Устименко подчеркнул: жители должны быть информированы о решениях, касающихся их дома, и иметь возможность участвовать в их принятии. Если собственники действительно не были уведомлены, обстоятельства произошедшего требуют проверки.