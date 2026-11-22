В Ленобласти к 100-летию региона планируется обновить Дорогу жизни. Речь не только о сохранении мемориалов и памятников, но и об улучшении дорожной инфраструктуры, написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.

На третьем километре построят надземный пешеходный переход. Благодаря ему доступ к мемориалу «Цветок жизни» станет безопасным. В данный момент специалисты делают фундамент.

С 9-го по 11-й километр дорогу расширяют до четырёх полос. А также обустраивают тротуары, освещение, велосипедные и пешеходные дорожки.

А на 12-м километре будет открыта организованная парковка. Кстати, там сохранился участок подлинной дороги военных лет, по ней шли легендарные «полуторки». В настоящее время идёт прокладка дождевой канализации. Также специалисты обустраивают дорожное покрытие и устанавливают водопропускные трубы.

Этот список мест и работ далеко не полный. Завершить основное обновление планируется уже к августу 2027 года. По словам Дрозденко, дорожники работают ударными темпами и опережают график.