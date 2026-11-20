В Санкт-Петербурге примерно 90-95% квартир — «студий» имеют несогласованную перепланировку. Об этом сообщили журналистам эксперты.

Как пишет «Вечёрка», её узаконивание является сложным процессом. Поэтому многие граждане пытаются сделать эту процедуру уже после проведения ремонта. Если они желают продать это жильё, то потенциальным покупателям могут говорить, что объект находится на согласовании. И для покупателя это серьёзный красный флаг, предупреждают эксперты.

Как отмечает адвокат Наталья Бобракова, согласование перепланировки должно быть до начала ремонтных работ. И изменения в плане квартиры обязательно нужно зарегистрировать в ЕГРН.

А с объектами культурного наследия всё становится ещё сложнее. Здесь потребуется историко-культурная экспертиза. Причём ответственность за всё несёт титульный, то есть нынешний собственник квартиры. А чтобы власти начали проверять законность перепланировки, достаточно всего одной соседской жалобы на «подозрительный» ремонт.