Страной-гостем юбилейного Петербургского Международного экономического форума, который пройдёт в Северной столице с 16 по 19 июня 2027 года, станет Турция.

Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», который выступает организатором крупнейшего экономического мероприятия страны.

«Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня. Статус страны-гостя позволит турецким компаниям представить свою продукцию, провести переговоры с российскими и зарубежными партнерами, познакомиться с предложениями российских регионов», — отметил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-Турецком бизнес-форуме, проходившем 27 ноября в Стамбуле.

Как отметил советник президента Антон Кобяков, «сегодня особое значение приобретает формирование долгосрочных партнёрств, способствующих укреплению экономического суверенитета, развитию промышленной и технологической кооперации, реализации крупных инвестиционных проектов». И добавил, что участие Турции в юбилейном ПМЭФ позволит существенно продвинуться в решении этих задач и заложить основу для новых совместных инициатив на годы вперёд.

При этом министр торговли Турции Минторга Омер Болат на 20-м заседании Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что ежегодный турецко-российский торговый оборот сейчас составляет около 50 млрд доларов. А по словам источника ТАСС в комитете внешнеэкономических связей Турции в Стамбуле, участие республики в форуме поспособствует достижению цели по увеличению товарооборота между двумя государствами до 100 млрд долларов в год.

Напомним, в этом году страной-гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия. Всего же в Петербург прилетели представители 142 стран. Форум проходил с 3 по 6 июня. Проводится он с 1997 года, а с 2006-го — под патронатом президента России, который традиционно выступает на пленарном заседании ПМЭФ.