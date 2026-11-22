Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил столицу региона — Гатчину — с 230-летием.

«22 ноября 1796 года, вступив на престол, Павел I подписал Указ, который навсегда изменил судьбу этих мест. В указе значилось: „Собственную нашу мызу Гатчину переименовать городом повелеваем“. Так царская загородная резиденция стала городом. В Гатчинском дворце сохранился старинный подземный ход. Сегодня это место паломничества туристов. Если в этом тоннеле крикнуть: „Кто здесь правил?“, эхо отвечает: „Павел, Павел“. Приезжайте, удостоверитесь лично — отвечает! А заодно прикоснетесь к великим страницам истории России», — написал он в своих соцсетях.

Глава региона напомнил, что Гатчина — это место, где ковалась русская государственность. При императоре Павле I здесь был центр управления империей, а позже, при Александре III, город и вовсе стали называть «тайной столицей» России: император предпочитал править отсюда, из своего любимого дворца.

А ещё Гатчина — родина военной авиации России. В 1910 году здесь был построен первый в стране военный аэродром, откуда начались первые учебные полёты русских офицеров. Здесь создавался и первый в мире ранцевый парашют Котельникова. Гатчинская земля буквально пропитана небом. Но помнит она и страшные дни.

Гатчина пережила оккупацию, дворец и город были сожжены и разграблены. Но 26 января 1944-го советские войска освободили город. И тогда началось невероятное по своей силе восстановление. Сотрудники музеев буквально по крупицам собирали уцелевшие экспонаты, возвращали их из эвакуации, спасали то, что казалось навсегда потерянным.

«В 2024 году мы отметили 80-летие освобождения, и я горжусь тем, что мы сохранили память о прошлом. Особенно ценен для меня и для всех ленинградцев расположенный под Гатчиной новый мемориал советским гражданам — жертвам нацистского геноцида. Его создание — наш долг перед памятью погибших, среди которых — тысячи жителей Гатчины — дети, женщины, старики, молодежь...» — подчеркнул Александр Дрозденко.

Сейчас Гатчина стала столицей Ленобласти, и это звание она носит с достоинством. Здесь проходят прекрасные фестивали: «Дым над водой» в Приоратском парке, где классика встречается с роком, а опера — с джазом; «Литература и кино», который сегодня обретает новые смыслы. Здесь же работает Петербургский институт ядерной физики — легендарный ПИЯФ, где наука совершает прорывы.

«И именно здесь, на базе Курчатовского института, мы будем развивать уникальный медицинский кластер, ядерно-медицинский центр, который уже поддержал наш Президент. Это будет помощь тысячам людей: высокие технологии, настоящий прорыв в будущее. Гатчина — это и предприятия, и рабочие места, и люди, которые здесь живут и трудятся. Это город, который умеет помнить и умеет мечтать», — подытожил губернатор.

«С праздником, дорогие гатчинцы! С 230-летием! Пусть ваш город остаётся таким же — красивым, умным, живым. С днём рождения, Гатчина!» — заключил он.