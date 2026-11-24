Специалисты проанализировали, как изменился трафик в Санкт-Петербурге и Ленобласти на сайты популярных российских зимних курортов. Оказалось, что аудитория сайтов выросла на 25% за последний месяц.

В преддверии горнолыжного сезона россияне стали активнее изучать зимние направления для отдыха. По данным МегаФона, в ноябре суммарный показатель аудитории сайтов российских горнолыжных курортов вырос на 28% по сравнению с октябрем. К такому выводу пришли аналитики оператора, изучив обезличенные данные абонентов.

По числу посетителей официальных сайтов лидируют местные всесезонные курорты в Ленинградской области. Это «Охта Парк» и «Игора». Кроме того, в пятерку лидеров также вошли вызывают курорты Краснодарского края — «Красная Поляна», следом расположились «Газпром Поляна» и «Роза Хутор». Далее в рейтинге — «Архыз», «Эльбрус» и «Большой Вудъявр».

Однако по динамике трафика лидирует Шерегеш: объем использованного трафика на сайте курорта вырос более чем в 2,5 раза. На втором месте оказался «Газпром Поляна» (рост в два раза раза). На третьей строчке разместилась «Солнечная долина» Челябинской области. В пятерку также вошли официальные ресурсы курортов «Сорочаны» и «Абзаково».

Наиболее активно сайтами горнолыжных курортов интересовались пользователи в возрасте 35–44 лет — на них порядка 41% суммарного показателя аудитории. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (28%) и 25–34 лет (14%). При этом заметно вырос интерес среди молодежи 18–24 лет: аудитория увеличилась на 18%, значительно опередив общий темп роста.

Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью входят в тройку российских регионов по географии интереса. Лидируют Москва и Московская область, а второе место занимает Краснодарский край. В десятку регионов с наибольшей суммарной аудиторией сайтов горнолыжных курортов также вошли Ростовская и Самарская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Приморский край, Карачаево-Черкесия и Вологодская область.

Подготовка к сезону заметна и по активности на специализированных ресурсах. Аудитория сайтов покупки ски-пассов выросла на 42%, горнолыжных школ — на 71%. Число пользователей сайтов спортивных магазинов, в ассортименте которых представлена экипировка для зимнего катания, увеличилось на 6%.