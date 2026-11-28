На международной конференции AI Journey Сбер и Компания ОБФ договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. ОБФ внедрит ИИ-решения банка для ускорения адаптации и обучения новых сотрудников. Соглашение о сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор Компании ОБФ Дмитрий Дулькин.

Компания ОБФ подготовила векторную базу знаний, объединившую книги, статьи и регламенты. Команда Сбера, используя платформу GigaCowork и агентную модель, преобразовала эти материалы в масштабируемое решение — теперь знания доступны широкому кругу пользователей, а функционал можно донастраивать под задачи конкретного сотрудника.

Благодаря этому решению время эксперта на задачу сократится в 8 раз, а новичок сможет адаптироваться в новой должности на 60–70% быстрее. ИИ-консультанта уже вводят в промышленную эксплуатацию.

«Мы живём в мире высокоскоростных изменений, где скорость адаптации и культура непрерывного обучения становится фундаментом конкурентоспособности. Для компаний с большим штатом важно создавать среду, в которой сотрудники не боятся пробовать новое и быстро перестраиваться под меняющиеся условия. Именно адаптивность определяет, насколько эффективно организация внедряет инновации и удерживает позиции лидера. Мы неоднократно проверили на себе силу синергии человеческого потенциала и умных технологий. Поэтому уверены, что наши ИИ-решения помогут ОБФ эффективно организовать обучение сотрудников, превратить рутинный процесс адаптации в увлекательный и непрерывный опыт, развивать agile-культуру, где каждый чувствует поддержку и готов к вызовам будущего», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Справка AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.

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