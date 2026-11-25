Депутат муниципального образования Сосновское Мария Гущина встретилась с педагогами города. Встреча прошла в тёплой атмосфере: участники поделились историями из практики, вспомнили интересные случаи и пообщались в неформальной обстановке.



Мария Гущина поблагодарила учителей за профессионализм, терпение и преданность своему делу.



«Работа учителя требует не только глубоких знаний, но и огромной ответственности, выдержки и искренней вовлечённости. Именно педагоги помогают молодым людям раскрыть способности, определиться с будущей профессией и поверить в собственные силы. Важно ценить их труд и относиться к нему с заслуженным уважением», — отметила депутат.



Мария Гущина пожелала им профессиональных успехов, благодарных учеников и новых поводов гордиться результатами своей работы.