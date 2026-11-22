В Санкт-Петербурге 22 ноября состоится марш памяти, посвящённый 85-летию. начала работы Дороги жизни по Ладожскому озеру. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Начнётся он возле памятника Регулировщице. Его участниками станут ветераны, блокадники, волонтёры и юнармейцы. Они возложат к нему цветы. А затем пройдут в посёлок Осиновец. Там они возложат цветы к памятнику «Героям Дороги жизни» и посетят музей Дороги жизни.

Напомним, в период блокады Ленинграда немецкими оккупантами Дорога жизни связывала его с большой землёй. Своё название они получила уже зимой 1941-1942 года. Именно тогда удалось наладить доставку по льду Ладожского озера продовольствия в блокированный немцами город.