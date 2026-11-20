Из-за аномально тёплой осени бурые медведи в Ленинградской области пока не залегли в берлоги. Обычно первыми засыпают медведицы с медвежатами, но сейчас бодрствуют даже они, сообщил биолог Павел Глазков.

Недавно видеоловушка в Кингисеппском районе сняла медведицу с тремя медвежатами. Все выглядят упитанными, а малыши заметно округлились. Они родились прошлой зимой и сейчас примерно десятимесячные. Медведицы рожают во время зимнего сна, обычно в январе.

Медведи залягут в берлоги, когда установится мороз, а лучше — выпадет снег. Но в Ленинградской области снег бывает не всегда.

По данным регионального комитета по охране животного мира, в области живут 3269 бурых медведей.