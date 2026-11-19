Петербургский микробиолог Сергей Сидоренко прокомментировал сообщения о распространении в Европе так называемой супербактерии, устойчивой к ряду антибиотиков. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Поводом для беспокойства стал отчёт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно документу, в 2025 году заболеваемость инфекциями кровотока, вызванными устойчивыми к карбапенемам штаммами Klebsiella pneumoniae (клебсиеллы пневмонии), выросла на 72% по сравнению с 2019 годом.

Однако, как пояснил Сергей Сидоренко, подобные разновидности бактерии известны медикам давно и уже не первый год находятся под наблюдением специалистов.

Клебсиелла может присутствовать в кишечнике человека, не вызывая заболевания. Однако при ослаблении иммунитета она способна спровоцировать развитие пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и других заболеваний.

Особое внимание СМИ привлекла способность некоторых штаммов клебсиеллы вырабатывать спирт из углеводов непосредственно в кишечнике человека. Однако эта особенность отдельных разновидностей бактерии не связана с ростом числа устойчивых к антибиотикам инфекций.

По словам Сергея Сидоренко, речь идёт не о появлении нового опасного патогена, а о давней глобальной проблеме здравоохранения — растущей устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, которая значительно осложняет лечение бактериальных инфекций.