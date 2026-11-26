В преддверии зимнего сезона 5G запустили на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Теперь сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2000 метров над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с.

На «Розе Хутор» 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. На Северо-Западе курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен среди туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также у архангелогородцев, новгородцев, мурманчан и калининградцев.

На «Манжероке» сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. Курорт активно развивается: за последний год протяжённость его трасс выросла до 81 километра. Теперь по протяжённости трасс он уступает в России только «Розе Хутор». Из регионов Северо-Запада сюда чаще всего приезжают петербуржцы, вологжане, калининградцы, жители Карелии и Поморья.

Для запуска 5G инженеры МегаФона задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг — перераспределили часть частот LTE в пользу сети пятого поколения. Это позволило увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с большим числом пользователей. Это особенно актуально в моменты пиковой нагрузки, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств.